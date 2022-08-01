التنمية المحلية: مشروعات حياة كريمة بالبحيرة حولتها لمحافظة جاذبة للاستثمارات

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن مشروعات حياة كريمة تتطلب الكثير من الخامات والمستلزمات كونها تقوم على تطوير البنية التحتية بشكل كامل، وتحتاج لكميات كبيرة من البولي إيثيلين، والمرحلة الأولى كان 70% من تكلفة المشروعات هي للبنية الأساسية، وأكثرها من منتجات البولي إثيلين التي كانت تأتي من خلال الاستيراد، والآن نوفر ما يقرب من 35% من الكمية التي نحتاج إليها، بالإضافة لفتح باب توطين صناعة العديد من المنتجات التي تستوردها مصر.

توجيهات رئاسية وحكومية بتوطين الصناعات

وأشار «جاد الكريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، إلى أن هناك توجيهات رئاسية وحكومية بتوطين الصناعات لسد الاحتياجات المحلية من جميع المنتجات التي تقوم عليها المشروعات التنموية.

وأضاف «جاد الكريم»، أن محافظة البحيرة تشهد العديد من مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية جعلت هناك حالة من تحسن الأوضاع الاقتصادية، ووفرت فرص عمل مكنت الاستفادة من مقومات محافظة البحيرة، وخاصة ظهيرها الصحراوي القابل للاستزراع بمميزاته الطبيعية.

محافظة البحيرة أصبحت جاذبة للعمالة

وأوضح «جاد الكريم» أن محافظة البحيرة أصبحت جاذبة للعمالة بعد توفير مقومات من شأنها توفير فرص عمل، لافتا إلى أنها كانت المحافظة الوحيدة في الوجه البحري التي تعاني من ظروف صعبة، ومعدلات تغطية الخدمات للبحيرة لم تكن في أفضل حالها، وبالرغم من تمتعها بالعديد من المقومات إلا أنها كانت مهملة وطاردة للعمالة.

وأكد مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة تولي محافظة البحيرة اهتماما كبيرا، حيث اصبح الإنفاق على تطوير القرية أو المركز في البحيرة أعلى من مثيله في المحافظات الأخرى.