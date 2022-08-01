«حياة كريمة» بالإسماعيلية: انتهاء 95% من مشروعات مياه الشرب في القنطرة شرق

قال الدكتور محمد أنور تركي منسق حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إن المبادرة تعمل على عدة محاور، منها محور التدخلات الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، إذ جرى رصد حالة سيدة من الإسماعيلية، زوجها مريض بأمراض مزمنة، تجعله غير قادر على العمل لإعالة أولاده الثلاثة، والحصول على مسكن إيجار، واستجابت المؤسسة لنداء السيدة، ووفرت للأسرة تروسكل يضمن مصدر دخل، وساعدت في تجهيز ابتتهم المقبلة على الزواج بالعديد من الأجهزة اللازمة للمنزل.

نسب إنجاز مميزة

وأشار إلى أن مركز القنطرة شرق في الضفة الشرقية من قناة السويس، يشكل 49% من مساحة المحافظة، وهناك يتم تنفيذ 135 مشروعا، إذ يندرج تحت محور البنية التحتية، وتم الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في أغلب المحاور، بواقع 95% في مشروعات مياه الشرب على مستوى القرى الرئيسية، ومحور الصرف الصحي أكثر من 80%، ومجمعات الخدمات الحكومية 100% لتقديم 7 خدمات لأهالي قرى المركز.

تفاصيل الحالة الإنسانية

أضاف «تركي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم محمود السعيد: «الحالة اتكلمت معانا إنها عاوزة تعمل مشروع للوجبات، لما رصدنا الحالة، اكتشفنا أنّ الزوج غير قادر على العمل، وكانت السيدة عائل الأسرة الوحيد، لديها ابنتين وطفل عمره 3 سنوات».

تقرير ميداني للحالة بالكامل

وتابع منسق حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية: «عملنا تقرير ميداني بالحالة بالكامل، ووفرنا تروسيكل كأداة للكسب، وتكفلنا بجهاز الابنة الكبرى من خلال بوتوجاز وثلاجة وغيرها».

وأكد: «نأمل أن يكون لدينا مؤسس في كل مكان، وتابع وعزبة لرفع مطالب أهالي القرى، حتى تكون حياة كريمة موجودة في كل بيت وعزبة وقرية، لكي نخفف مصاعب الحياة على كل أهالينا في قرى الريف المصري».