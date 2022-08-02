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«طاقة النواب»: إنشاء مجمع لإنتاج «البولي إيثيلين» يقلل فاتورة الاستيراد

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محمد يوسف
05:56 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج «البولي إيثيلين»، يتكون من 6 مصانع متكاملة، خطوة مهمة للتقليل من فاتورة الاستيراد وسد احتياجات السوق المحلي من المكونات التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج بالعديد من القطاعات الحيوية.

تخفيض معدلات البطالة

وأضاف «الجبلاوي»، أن المجمع الصناعي الذي وجه الرئيس بإنشائه سيساهم كذلك في تخفيض معدلات البطالة بمحافظات الصعيد من خلال توفير فرص العمل، فضلا عن توفير العملة الصعبة داخل السوق المحلي.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الراهنة العديد من الإجراءات التي تسهم في زيادة معدلات توطين الصناعة وكذلك تطوير مختلف الصناعات.

سد احتياجات السوق المحلي

وأشار «الجبلاوي» إلى أن مصر لديها شركات تعمل على إنتاج البولي ايثيلين لكن بطاقات إنتاجية غير قادرة على سد احتياجات السوق المحلي، والذي يحتاج إلى أضعاف ما يُنتج حاليا، مؤكدًا أن المجمع الصناعي الذي وجه الرئيس بإنشائه سيساهم بكل تأكيد في سد تلك الفجوة وكذلك العمل على التصدير.

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