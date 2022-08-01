مجلس النواب يستقبل المجموعة الثانية من متدربي البرنامج الرئاسي

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، المجموعة الثانية من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعاون بين مجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب

وجاءت الزيارة، اليوم، في إطار التعاون المستمر بين مجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من متدربي البرنامج الرئاسي للقيام بزيارات تفاعلية للاطلاع على أسلوب العمل ومهام مجلس النواب بحسب الدستور وتطبيق ما يتم دراسته خلال فترة التأهيل بالبرنامج.

وخلال لقائه بمتدربي البرنامج الرئاسي، نقل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، تحيات وتقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مؤكدًا أن الشباب هم عماد الحاضر وقوة المستقبل وهم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمع.

مناع: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة

وأكد المستشار أحمد مناع في كلمته أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادر على تولي المناصب القيادية وتحمل المسئولية.

كما أكّد «مناع»، على الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وتدريب كوادر الشباب لتولي الوظائف القيادية بكل مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن البرلمان الحالي يُعد ترجمة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة حيث يضم نسبة متعددة من جميع فئات المجتمع.

واستعرض أمين عام مجلس النواب، التاريخ النيابي المصري وأهمية مجلس النواب وفدم شرحاً مختصراً تشكيل إدارات وأجهزة المجلس وآليات العمل به، كما قدم نُبذة عن عمل اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية ودور اللجان وتركيبة المجلس.

جولة تعريفية بأروقة المجلس

ووفقاً لبرنامج الزيارة، قام وفد متدربي البرنامج الرئاسي بجولة داخل أروقة مجلس النواب شملت القاعة الرئيسية والمتحف وكذا مكتبة مجلس النواب، كما شاهدوا فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الحياة البرلمانية في مصر والتي تمتد لأكثر من 150 عامًا.

وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمة على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية، وكذلك اطلاعهم على أسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها.