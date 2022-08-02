إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين في حادث مروري بالإسماعيلية 

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين بإصابات خطيرة، ظهر اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية، ونقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة رقم ق ف 2871 بطريق الدواويس أمام عزبة منشية عصمت.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بخمس سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية، إنه من بين المصابين طفلين في عمر 8 سنوات و10 سنوات مجهولي الهوية، وهما في حالة خطرة للغاية، لإصابتهما بغيبوبة ولا يستجيبان للاسعافات الأولية.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص آخرين، وهم: أحمد حسن محمد مقيم بمدينة الصالحية التابعة لمحافظة الشرقية 29 سنة ومصاب بكسور في الضلوع، وكسر في العمود الفقري وكسور مختلفة وجروح في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة اسماء مسن أباظة 25 سنة مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، وكدمات وسحجات في الجسم، وهند السيد محمد مقيمة فاقوس 30 سنة، مصابة بإصابات مصر في الساق اليمني، وكدمات وسحجات في الجسم.

وقال شهود عيان، إن السيارة تعرضت للانقلاب بسبب اختلال في عجلة القيادة، ما تسبب في عدم السيطرة عليها، وإصابة الركاب بها.

مصرع شخص وإصابة 14 في حوادث بالإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمس 3 حوادث سير مختلفة بينهم حادثي سير في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، توفى فيها شخص في الأربعينات من العمر، وأصيب 14 شخصًا بينهم 10 أشخاص أمام مطار فايد.

وأشارت المصادر إلى أن الإصابات اختلفت ما بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، واشتباه كسور في العمود الفقري.