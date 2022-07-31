طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 36 مئوية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة بدءا من ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع انخفاضها في بعض المحافظات مع بداية الأسبوع الجاري.

وانخفضت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، بشكل ملحوظ، بالتزامن مع ارتفاعها في بعض محافظات الجمهورية، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية في منتصف الأسبوع الماضي.

طقس اليوم الأحد في الإسماعيلية

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 36 درجة مؤية للعظمى و23 درجة للصغرى، مع زيادة نسبة الرطوبة والتي تسببت في زيادة الإحساس بالحرارة من درجتين لثلاث درجات، بحسب بيانات الأرصاد.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، فإن اليوم الأحد يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يلطف من الإحساس بحرارة الطقس.

تحذيرات من ارتفاع الرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع الرطوبة في الأيام المقبلة، بالتزامن مع موجة لارتفاع درجات الحرارة على كافة المحافظات والأنحاء، وهو ما يؤدي لزيادة الإحساس بحرارة الجو.