ماندو العدل بعد انتهاء تصوير «الملحد»: حلمي تحقق بالعمل مع محمود حميدة

انتهى الفنان محمود حميدة من تصوير فيلمه الجديد «الملحد»، بعد فترة طويلة من التصوير، مع المخرج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور السينمات المختلفة.

ونشر ماندو العدل صورة على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً، «النهاردة أستاذ محمود خلص الفيلم، مبسوط جداً أن في الـCV بتاعي شغل مع ممثل كبير زيه، كان من أحلامي اشتغل معاه، يا كريم يارب» .

أبطال فيلم «الملحد»

وتوالت تعليقات عدد من الفنانين والجمهور، وهنأوا المخرج بالفيلم الجديد والعمل مع الفنان محمود حميدة، حيث كتبت الفنانة ريهام عبد الغفور تعليقاً على الأم قائلة، «مبروك يا ماندو »، بينما قال محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان «ألف مبروك.. بالتوفيق والنجاح».

فيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، ومصطفى درويش، والعمل من إنتاج السبكي، وإخراج محمد العدل.

و«الملحد»هو الفيلم الرابع في مشوار مانو العدل الفني على شاشة السينما.

نشاط فني لـ محمود حميدة

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان محمود حميدة في تصوير فيلم «مطرح مطروح»، مع كل من الفنانة شيماء سيف، وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر، وأوس أوس، ومحمد السعدني، وليلي أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.