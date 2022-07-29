غلق مكتب تأهيل أوسيم وتحويل جميع الحالات إلى هرمس وإمبابة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تبين الاشتباه في وجود بعض المخالفات لدى مكتب التأهيل الاجتماعي بأوسيم الكائن في الزيدية أوسيم خلف المطحن بمحافظة الجيزة، لذلك قررت التضامن غلق مكتب تأهيل أوسيم وإبلاغ الجهات الرقابية، وتحويل جميع الحالات إلى كل من مكتب التأهيل الاجتماعي بهرمس وعنوانه «المدرسة الجديدة نزلة عبدالمقصود بجوار كافيتريا دياب بهرمس»، ومكتب التأهيل الاجتماعي بإمبابة «شمال» وعنوانه بعد نفق المنيرة شارع النادي الرياضي فوق مسجد الجمعية الشرعية بالسنة المحمدية إمبابة.

الوزارة تتصدى لأي مخالفات بقوة

وتؤكد التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها فورا إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها.

ولفتت إلى أن المتابعة لمكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتشديد إجراءات المتابعة والمراقبة على تلك المكاتب تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وكذلك في إطار توجيهاتها بسرعة استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة وحل جميع المشكلات الخاصة بها.