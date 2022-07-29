العثور على جثة متعفنة بأرض فضاء في منطقة أوسيم

عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة على جثة متحللة لسيدة في أرض فضاء، وتبين من الانتقال ومناظرة الجثة أنها في حالة تعفن رمي كامل.

بداية البلاغ

كان مركز شرطة أوسيم قد تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان متحلل لسيدة بدائرة المركز في حالة تعفن رمي، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق البلاغ، وتم أخذ عينة من حمضها النووي حتى يسهل التعرف على هويتها وتحديد شخصها في حالة العثور على أي من ذويها أو أقربائها، وتم وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

المباحث تكثف جهودها لكشف غموض الحادث

وتكثف رجال المباحث في الجيزة من جهودها لكشف غموض الحادث والتعرف على ظروف حدوثه وملابساته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت بنقل جثمان السيدة إلى مشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وإعداد تقرير مفصل عن حالتها يوضح سبب الوفاة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان العثور على الجثمان؛ تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسباب الحادث، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة مكان العثور على الجثمان ومحاولة فك لغر تلك الواقعة وأسباب وظروف حدوثها وموافاة النيابة بالمستجدات، واستدعت عدداً من سكان تلك المنطقة لسماع أقوالهم بشأن وفاة السيدة، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.