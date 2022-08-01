تأجيل محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في أوسيم لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله ذبحًا، بمنطقة البراجيل في محافظة الجيزة، إلى الغد، للمرافعة.

النيابة تحيل المتهم للجنايات

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم بقتل ابنة خاله ذبحًا بمركز أوسيم في الجيزة بعدما فشل في اغتصابها أمام محكمة الجنايات المختصة، وحددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمته.

وتلقى قسم شرطة مركز أوسيم بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة فتاة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وعثرت على جثة الفتاة، وتمّ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كاميرات المراقبة كشفت الجاني

وبإجراء التحريات الأولية مقبل رجال مباحث أوسيم وسؤال شهود العيان تبين أن الفتاة تدعى «أمل» تبلغ من العمر 15 عامًا، وأن ابن خالها وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بعدما تولت الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة، إذ رصدت لحظات دخول وخروج المتهم من العقار وقت ارتكاب الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، بعد أن تمكنت من تحديد مكانه واستهدافه، وبمواجهته بما نسب إليه من تهم، اعترف بارتكابها، وبمحاولاته لاغتصاب المجني عليها، والتي تعد ابنة خاله، وبعد رفضها له ولطلبه الدنيء، طعنها بسكين وذبحها ثم هرب.