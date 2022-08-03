حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الحمل المغامرة وخوض العديد من التجارب المليئة بالإثارة والتشويق، كما أنه يعتبر من أكثر الأشخاص شجاعة ويمتلك القوة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة الأمور والمشاكل، كما أنه يحب خوض التحدّيات والتصدّي لها، وهو أيضاً لا يخاف من اتّخاد الخطوات الخطيرة من أجل الوصول إلى القمّة.

صفات برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل بالإبداع والابتكار، ويسعى لاكتشاف طرق جديدة من أجل إنجاز أشياءه، ويبتعد عن العمل بشكل روتيني، ويعاني من إنجاز المهام التي تتطلب روتيناً خاصاً ولا تتمتع بالمرونة التي تجعل للإبداع مكاناً فيها، ويطمح مواليد برج الحمل وينظرون للأمام ويتطلّعون للأفضل في حياتهم دائما، ويحبون المحافظة على مواصلة النجاح في حياتهم على المستويين المهني والشخصي.

وفيما يلي تستعرض بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

يكون اليوم مميزا لمواليد برج الحمل حيث تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور سريعا لكي تصب في مصلحتك بشكل إيجابي، كما تنجح في تحسين المواقف الصعبة التي تمر بها وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

يتنافر القمر مع أورانوس اليوم في منزلي المال، وهو ما يتطلب منك أن تنتبه لأموالك وتمهل في قراراتك المتعلقة بالشراء والبيع، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.