حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الحمل من الشخصيات القيادية القادرة على تحمل المسؤولية، كما أنه يبادر ويتطوع للأداء المهام التي يري أنها تصقل مهاراته وتزيد من ثقته بالنفس، ومع ذلك فهو سريع الغضب، يمكنه الانفعال خاصة عندما يدافع عما يؤمن به.

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خبيرة الأبراج، عبير فؤاد وهي كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحمل اليوم، يكون القمر في مواجهة برجك، ويجب ألا تستسلم اليوم للتشوش ونظم أفكارك، ويجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تنصح «فؤاد»، أصحاب هذا البرج اليوم، يجب أن تكون شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك، لأنك قد تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة ومن المهم أن تضبط انفعالاتك.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز نجوم برج الحمل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.