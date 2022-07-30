حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30-7-2022 عاطفيا ومهنيا

عالم الأبراج يرتبط بالفلك فهو مرتبط بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة على حياة الإنسان، وتنقسم الأبراج لـ12 برجا، أولها برج الحمل وآخرها الحوت، وتختلف ما بين مائية وهوائية وترابية ونارية.

وتقدم «الوطن»، توقعات الأبراج وحظك اليوم وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك اليوم السبت 30 يوليو الحالي، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء وهي كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 30-7-2022 على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك أن مولود برج الحمل القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تنتبه لأموالك وتأخذ قراقرات صحيحة.

حظك اليوم برج الحمل 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتحسن من مواقفك في العمل

حظك اليوم برج الثور 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الغير عليك فقط أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير.

حظك اليوم برج الثور 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع حبيبك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ويطالبك أن تعتني بصحتك وتحاول أن تنظم جهودك لكي تحقق نجاح.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب الغير بشكل كبير وأن تكون كتوم فيما يخصك.

حظك اليوم برج السرطان 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يدفعك اليوم للحركة والإنجاز بكل الطاقة التي تواجهك.

حظك اليوم برج السرطان 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدفعك للتجديد والتحرر، ويعبر عن الرومانسية داخلك.

حظك اليوم برج الأسد 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتجنب الصدام وتتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للانغماس في ذكريات حزينة، حاول أن تقاوم ذلك وتكون أكثر هدوء.

حظك اليوم برج العذراء 30-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم يحالفك الحظ أينما ذهبت وتؤتي جهودك ثمارها، عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير.

حظك اليوم برج العذراء 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمنحك قدرة على إقامة حوارات متوازنة مع الجميع.

حظك اليوم برج الميزان 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال، ويجب أن تحدد أولوياتك لتتخذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم برج الميزان 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على اللباقة لتحافظ على علاقات سليمة.

حظك اليوم برج العقرب 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على التطور وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ ويجعلك ذلك ساحرا مع الجميع.

حظك اليوم برج القوس 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ويجب أن تأخذ قسط من الراحة.

حظك اليوم برج القوس 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للعزلة قليلا، ومن الأفضل أن تتجنب الزهو بنفسك وتكون كتوم.

حظك اليوم برج الجدي 30-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة وتمنحك إصرارا على تحقيقها، عليك أن تستغل ذلك لتحقق أهدافك.

حظك اليوم برج الجدي 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو متفتح مع أحبائك.

حظك اليوم برج الدلو 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضع الضغوط على عاتقك وعليك أن تكون دقيق.

حظك اليوم برج الدلو 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تحافظ على السرية والكتمان في حياتك الشخصية، وتمنع الغير التدخل في أمورك.

حظك اليوم برج الحوت 30-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك اليوم فرص مهمة ويمدك برغبة في المعرفة وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 30-7-2022 على الصعيد العاطفي

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وتسعد بدعم متبادل.