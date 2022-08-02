«صحة الغربية»: غلق 31 منشأة طبية خالفت اشتراطات الترخيص

أعلنت اليوم، مديرية الصحة في محافظة الغربية، عن إغلاق 31 منشأة طبية ومعمل تحاليل وعيادة خاصة، بسبب مخالفة اشتراطات الترخيص، وإعطاء إنذارات بالغلق لبعض العيادات والمعامل التي لم تستكمل شروط الترخيص.

إنذارات بالغلق لبعض العيادات

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالغربية، نفذت حملات مكبرة والمرور على 225 منشأه طبية غير حكومية بنطاق محافظة الغربية خلال الفتره الماضية، حيث تم المرور على عدد من العيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل والمراكز الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن غلق 31 منشأة طبية وعمل تحاليل وعيادة خاصة، لعدم وجود تراخيص، أو مخالفة اشتراطات الترخيص بمحافظة الغربية، وإعطاء إنذارات بالغلق لبعض العيادات والمعامل التي لم تستكمل شروط الترخيص.

تكثيف الحملات على المنشآت

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تكثيف الجهود المبذولة من الإدارات الرقابية المختلفة في مديرية الصحة بالغربية، على جميع المنشآت بالمحافظة سواء الطبية أو الغذائية أو غيرها، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

موضحًا أن الهدف من تلك الحملات على المنشآت، هو التأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير.