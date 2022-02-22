«صحة الغربية»: دعم مستشفى المحلة بجهازي تنفس صناعي جديدين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، دعم قسم العناية المركزة في مستشفى المحلة العام، بجهازي تنفس صناعي، سعيًا لرفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المرضى.

صحة الغربية: إلغاء الإجازات لمواجهة كورونا

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتًا إلى أنه وجه الدكتور هشام شيحه مدير قطاع الطب العلاجي، بإلغاء الإجازات ورفع كفاءة التدريبات للفرق الطبية، من طواقم الأطباء والتمريض خلال الفترة المقبلة، لمواجهة مخاطر تفشي متحورات فيروس كورونا على مستوى مستشفيات مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة، حفاظًا على صحة المواطنين.

إلغاء كافة الإجازات ورفع كفاءه التدريبات لكافة الفرق الطبية

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزاره الصحة بالغربية، والدكتور جمال شادي مدير المستشفى، لدعم العناية المركزة وضمان تقديم الخدمة الطبية.

التعاون مع أهل الخير في توفير الجهازين

وباشر الدكتور تامر الميهي وكيل مستشفى المحلة العام، ومدير العناية المركزة، والدكتور محمد رفعت رئيس العناية العامة استلام جهاز تنفس صناعي من طراز «هاميلتون» من إدارة التموين الطبي، وجهاز تنفس صناعي آخر من طراز «ريسفنت»، وهو تبرع من أهل الخير في إطار المشاركة المجتمعية.

مؤتمر طب الطوارئ والتعامل مع الحالات الحرجة

يذكر أن مستشفى المحلة العام ستنظم يوم 24 فبراير الجاري مؤتمر طب الطوارئ والتعامل مع الحالات الحرجة، بحضور ومشاركة لفيف من الأطباء والاستشاريين المتميزين من جامعات مصرية، لتبادل الخبرات في المجالات الطبية وعلوم طب الطوارئ مع اتباع كافة إجراءات الاحترازية للفيروس كورونا.