صحة الغربية: استمرار حملة طرق الأبواب لتقديم لقاحات كورونا للمواطنين

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن توافر جميع أنواع لقاحات كورونا، واستمرار فعاليات حملة «طرق الأبواب» بقري ومراكز المحافظة، لإعطاء اللقاح للمواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة في المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة في جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تطعيم التلاميذ لقاح كورونا

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تقوم بالتنسيق مع المدارس لإعطاء اللقاح للطلاب من عمر 12 إلى 18 عاما، وتهيب مديرية الصحه بالمواطنين التوجه إلى أقرب مركز لقاح لأخذ الجرعة، وذلك حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات فيروس كورونا، وتسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها، ومطالبًا كافة القيادات التنفيذية بتوفير كافة أوجه الدعم لتطعيم جميع المواطنين فوق 12 عاما.

وأوضح الدكتور أحمد شعيب مدير إدارة طنطا ثاني، أن حملة «طرق الأبواب» تستهدف جميع الفئات العمرية فوق 12 سنة كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب والعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بانتشار الفرق المتحركة وعددها 20 فريق خلال شهر رمضان الكريم بنطاق القري التابعة لإدارة طنطا ثاني والتي تستهدف تطعيم 1500 مواطن يوميا على مدار اليوم والفترة المسائية بالمساجد من الساعة 7 - 9 مساء يوميا خلال الشهر الكريم.

توفير كافة أنواع لقاحات كورونا

وأكد الدكتور عبد الناصر، لا توجد أي موانع للتطعيم والحصول على اللقاح وأن اللقاح مجاني وآمن تماماً وتقوم الحملة بتوفير كافة أنواع اللقاحات وكافة الجرعات سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية، لافتا إلى أن الحملة تتم بإشراف وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ولا تحتاج لتسجيل على الموقع، وبدون انتظار رسالة، وستكون فقط من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكداً على حسن معاملة الجمهور، وإقناعهم بالتطعيم حفاظا على صحتهم وذويهم، كما لفت إلى أن الحملة ستجوب جميع المدن، والقرى، والعزب، والنجوع بكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية.