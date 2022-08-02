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«التمريض» تنعى ممرضة بمستشفى بنها التعليمي.. «توفيت أثناء عملها»

كتب:

إسراء سليمان
02:30 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
نقابة التمريض

نقابة التمريض

نعى مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، فني التمريض هيام فوزي ياسين، بمستشفى بنها التعليمي، والتابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

 وفاة ممرضة بمستشفى بنها التعليمي

وأشارت النقابة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هيام فوزي ياسين، فني التمريض في مستشفى بنها التعليمي، توفيت في أثناء أداء عملها، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.