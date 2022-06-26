نقيب التمريض: إقبال كبير من الطلبة على الالتحاق بمدارسنا بعد إغلاق 30 عاما

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن التقديم لمعاهد التمريض الحكومية يبدأ بعد ظهور نتيجة الإعدادية، لافتة إلى فتح باب القبول بكل معاهد الرعاية التابعة للتأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

إقبال كبير من الطلاب للالتحاق بمعاهد التمريض

وأضافت «محمود» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف على شاشة «dmc»، أن هناك إقبالا كبيرا جدًا من جانب الطلاب للإلتحاق بمعاهد التمريض، لافتة إلى أنه جرى فتح باب القبول للذكور للإلتحاق بمدارس التمريض بعد أن تم إغلاقها لمدة 30 عامًا، ولاقت إقبالا كبيرا مقارنة بإقبال الفتيات.

أهمية دور الذكور بمهنة التمريض

وأوضحت نقيب التمريض أن دور الذكور بمهنة التمريض هام، وبرز هذا الدور الفعال أثناء الثورة بالإستقبال والطوارىء والرعايات المركزة وأقسام العظام رجال.

وأكدت أن الذكور يكون لديهم القدرة على مباشرة عملهم بكل فعالية فور التخرج مباشرة وبعد الإنتهاء من التجنيد، عكس الإناث يتخرجن بعمر الزواج ويتأخر إلتحاقهن بالعمل 6 سنوات لظروف الزواج والحمل والرضاعة.

وتابعت «محمود» أنه تم تطوير البنية التحتية بـ 7 معاهد للتمريض، حيث تم تجهيز المعامل على أعلى مستوى، لافتة إلى وجود شراكة بين الرعاية الصحية ووزارة الصحة والجانب الإيطالي، مشيرة لوجود خبيرة إيطالية بمدينة بورسعيد.

تطوير المناهج التعليمية

ولفتت نقيب التمريض إلى أنه جاري الآن تطوير المناهج التعليمية، الخاصة بالخمس سنوات دراسية، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، مشيرة إلى تنفيذ مبدأ التوطين ليكون الطالب أو الطالبة من نفس المحافظة للدراسة والتكليف للعمل بعد ذلك.

وأشارت إلى أنه يتم قبول أعلى المجاميع، لافتة إلى أن القبول هذا العام كان للحاصلين على الدرجات النهائية، موضحة أن هناك إقبال كبير جدًا من الطلاب، ومنوهة إلى أن نسبة النجاح بالعام الماضي كانت 98%.