زملاء ممرضة مستشفى بنها التعليمي المتوفاة أثناء العمل: «الدنيا مش مستاهلة»

نعى عشرات من أطباء وممرضي وممرضات مستشفى بنها التعليمي، وفاة هيام فوزي الممرضة في قسم العلميات بالمستشفى، والتي توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال عملها أمس، ورغم محاولة الإنعاش الطبي فاضت روحها إلى خالقها، وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على الجميع في وداعها، وتسلم أسرتها الجثمان.

زملاء الطبيبة الراحل ينعونها

وقالت إحدى زميلات الممرضة الراحلة، في منشور لها على «فيس بوك»: «غرفة الإنعاش مليانة حواليك، ومش قادر تنقذ حد، الاحساس ده اسوأ من إحساس العجز، الإنسان نفس داخل وخارج، والدنيا مش مستاهلة إن الواحد يزعل على أي حاجة»، مضيفة: «يارب أحسن ختام مس هيام فوزي في ذمة الله، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، ويحسن حتامنا أجمعين».

وأجمع العاملون بالمستشفى، على أن الراحلة كانت تتفانى في عملها، ومن الأطقم المتميزة بالمستشفى موجهين العزاء لأسرتها وذويها.

تفاصيل وفاة ممرضة بمستشفى بنها التعليمي

وتوفيت ممرضة مساء أمس، في أثناء أداء العمل داخل مستشفى بنها التعليمي، وفشلت المحاولات الطبية لإنقاذ حياتها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان وتسليمها لذويها.

ونعت مستشفى بنها التعليمى ومديرية الصحة بالقليوبية ببالغ الحزن وفاة الممرضة هيام فوزى بقسم العمليات، والتي توفيت أثناء عملها بمستشفى بنها التعليمي في فترة النوبتجية، وتقدمت الدكتوره فاطمة الشباسى مدير المستشفى وجميع رؤساء الأقسام، وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.