الجامعات الخاصة تكشف اشتراطات المنح الدراسية الجديدة لعام 2022

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لتنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، إنهاء الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول 2022، أبرزها الكشف عن المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية، وتوضيح كل الاشتراطات الواجب توافرها في الطالب؛ للحصول على المنحة، والكشف عن الاستعدادات لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

أكد الدكتور يحي المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إيمانًا من الجامعة تقدم عدد من المنح الدراسية الكلية والجزئية للمتفوقين والطلاب أبناء المحافظات الحدودية والطلاب المتميزين والمتفوقين في مختلف الأنشطة، بجانب عدد من المنح لأبناء الشهداء، لافتا إلى أنه بالنسبة للمنح الكلية فيكون هناك إعفاء تام من المصروفات الدراسية، أما المنح الجزئية فيكون الخصم وفقاً للحالة الاجتماعية وحالة الطالب الدراسية ونسب تفوقه ودرجاته، ووفقًا لمجموعة في الثانوية العامة والطلاب اليتامى وغيرهم من ذوي الظروف الصعبة.

المنح الدراسية بالجامعات الخاصة

و أضاف رئيس جامعة الدلتا، أن هناك عددًا من الاشتراطات والأوراق يستوجب إحضارها من قبل الطلاب للحصول على المنحة الدراسية بالجامعة سواء الكاملة أو الجزئية تتضمن في بيان الدرجات وكذلك بحث اجتماعي لحالة الأسرة وكذلك الأوراق الثبوتية كشهادات الميلاد والوفاة وبيانات مفردات المعاش أو المرتب لولي الأمر.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة المصرية الروسية تخفيضات لطلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق ببرامج الكليات المختلفة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2022، وفقاً للضوابط والحدود التي أقرها الأعلى للجامعات.