مخاوف عالمية من تراجع إنتاج القمح الأرجنتيني بسبب قلة الأمطار

كشفت بورصة الحبوب الأرجينتينية في بوينس آيرس، بشأن توقعات زراعة القمح في الأرجنتين - رابع أكبر منتج عالمي والمورد الرئيسي للقمح لدول أمريكا الجنوبية الأخرى - انخفاض الإنتاج إلى 6.1 مليون هكتار للعام التسويقي 2022-23 (ديسمبر- نوفمبر) من 6.2 مليون هكتار في وقت سابق بسبب ضعف رطوبة التربة، منا رجحت انخفاض المساحة بنسبة 9% تقريبًا على أساس سنوي من 6.7 مليون هكتار.

رطوبة التربة كانت ضعيفة

وأوضحت البورصة العالمية في تقرير عنها، أنّ رطوبة التربة كانت ضعيفة في نحو 44% من إجمالي المساحة المزروعة حتى الآن، مقابل 30% في العام السابق.

وأضافت أنّ نحو 16% من المحصول كان في حالة جيدة إلى ممتازة، بينما كان 25% في حالة سيئة، وشوهدت حالة المحصول سيئة في شمال غرب الأرجنتين وشمال ووسط البلاد، وبسبب قلة هطول الأمطار، من المرجح أن تكون الغلات أقل ولمحصول أصغر في العام المقبل.

محصول أقل العام المقبل

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أنّ محصول القمح الأرجنتيني في 2022-2023 سيكون 18.5 مليون طن متري، بانخفاض من 22.5 مليون طن في 2021-2022.

تأثيرات متوقعة عالميا

وقد يكون للانخفاض المحتمل في إنتاج القمح في الأرجنتين، أهمية، حيث يُتوقع تقلص إمداد القمح العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاوف المتعلقة بالطقس في الاتحاد الأوروبي.

وتشهد صادرات القمح الأرجنتينية انخفاضًا، حيث قدرت وزارة الزراعة الأمريكية صادرات القمح الأرجنتينية في 2022-2023 عند 12.4 مليون طن، مقابل 16.2 مليون طن في 2021-2021.

ارتفاع أسعار التصدير

وظهرت الأرجنتين كمورد رئيسي للقمح في أواخر عام 2021، حيث ارتفعت أسعار تصدير القمح بشكل حاد، ومع ذلك، حُدت الصادرات في يناير لإبقاء الأسعار المحلية تحت السيطرة.