«القابضة للصوامع»: سعة تخزين القمح وصلت إلى 2 مليون و490 ألف طن

قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن الشركة تمتلك 44 صومعة، لافتًا إلى أن السعة التخزينية للصوامع 2 مليون 490 الف طن.

السعة التخزينية.. احتياطي استراتيجي لمحصول القمح المحلي والمستورد

وأضاف توفيق في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن السعة التخزينية تعد احتياطي استراتيجي لمحصول القمح المحلي والمستورد، موضحًا أنّ موسم حصاد القمح يبدأ بعد صدور قرار بتحديد سعر القمح، وحينها تباشر الصوامع استعداداتها لاستلام المحصول المحلي.

هيكل اللجان الرئيسية بالصومعة

ولفت رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة، إلى قرار تشكيل اللجان الرئيسية داخل الصومعة برئاسة مديرية التموين، وتضم مندوب من سلامة الغذاء ومندوب من وزارة الزراعة ومندوب من جمعية القبانية، إضافة إلى مندوب الصومعة.

الفرق بين تخزين القمح المحلي والمستورد

وكشف «توفيق»، أن القمح المستورد يمر بدورة تخزين سريعة ويتم الاعتاد عليه في الطحن قبل المحلي، لافتًا إلى أن القمح المصري يتميز بزيادة قدرة التخزين الخاصة به والتي قد تصل إلى عام.

وأشار رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب إلى أن الصوامع الحديثة لديها منظومة حديثة خاصة بإجراءات التخزين، حيث يتم شفط الأتربة والغربلة وإزالة الشوائب بعد استلام القمح مباشرة، ليتم نقله عن طريق السوائل والسواقي إلى الخلايا لتبدأ عملية التخزين.