«صومعة بني سلامة»: صرف مستحقات مزارعي القمح خلال 48 ساعة

قال المهندس صلاح عبدالجواد، مدير صومعة بني سلامة في الجيزة، إنّ الصومعة تستقبل القمح المستورد والمحلي، ولجنة البرامج تحدد كميات القمح المستورد التي يتم استلامها من الميناء، لنقلها إلى بسيارات إلى الصومعة، حيث يتم تسجيلها بواسطة فرد الأمن، وسحب العينات بالمعمل للتحقق من سلامته ومطابقته للمواصفات، ثم يتم تفريغ السيارة بعد ذلك، مشيرًا إلى أنّه يتم وزن السيارة قبل التفريغ وبعده للتعرف على وزن الكمية.

طريقة استلام القمح المحلي

وأضاف عبدالجواد، في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «dmc»، أنّ استلام القمح المحلي يكون بواسطة لجنة مشكلة برئاسة التموين بالتعاون مع سلامة الغذاء والقبانية والزراعة ومنوب من الصومعة، التي تتحقق من القمح للتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات وتخزينه بعد ذلك.

مراعاة توزيع الصوامع جغرافيًا

وأوضح مدير صومعة بني سلامة، أنّ الصومعة تستهدف القمح الذي يأتي من ميناء الدخيلة والإسكندرية، حيث يتم مراعاة توزيع الصوامع جغرافيًا لتغطية الموانئ، لافتًا إلى تجهيزات الصومعة من خلال التعاقد مع المزارعين وكبار التجار، وتوفير التقاوي والمتابعة للمزارعين.

التعامل مع المزارعين بصورة مباشرة

ولفت عبدالجواد، إلى تغطية الصوامع بجميع أنحاء الجمهورية، لتخفيز المزارعين على التوريد للصوامع كون تكلفة النقل منخفضة، مشيرًا إلى أنّ التعامل مع المزارعين يتم بصورة مباشرة، ومستحقات المزارعين يتم صرفها خلال 48 ساعة.