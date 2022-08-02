لطلاب الثانوية.. لماذا أصبحت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة مهمة؟

سعيا من المسؤولين بالدولة لربط الشباب حديثي التخرج بسوق العمل، تم إدراج العديد من الكليات الجديدة التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث وما خلفه من مهن جديدة.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واحدة من الكليات التكنولوجية التي انطلقت الدراسة بها في العام الجامعي الماضي 2021-2020 وهي كلية تمنح بكالوريوس في التكنولوجيا، كما تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه أيضا، وهي واحدة من الكليات التكنولوجية الأكثر إقبالًا من جانب الطلاب والتي توفر العديد من مجالات وفرص العمل لخريجيها في تخصصات متعددة.

الاتجاه إلى الكليات العملية، المرتبطة بالتخصصات الجديدة في سوق العمل تماشيا مع التطور التكنولوجي، بات ضرورة ملحة لتأهيل الخريجين الجدد، بحسب قول الدكتور محمد خليل موسى، استشاري التعليم التربوي، حيث يعد ذلك تطبيقا لرؤية مصر 2030 التي تهتم بتحضير الطلاب إلى سوق العمل بالدراسة العملية أكثر من النظرية.

تماشيا مع أهداف أجندة 2030

وتابع خليل في حديثه لـ«الوطن» حول أهمية تغيير النظرة إلى اقتصار التفوق على كليات الطب والهندسة، مؤكدا أن مصر أصبحت تهتم مصر بقضايا المناخ وإعادة التدوير والطاقة النظيفةـ والصناعات الحديثة، وبالتالي من المتوقع أنه سيكون هناك مقار لشركات دولية معنية بهذا الأمر في مصر، وبطبيعة الحال تلك الشركات تحتاج توظيف متخصصين في الطاقة وغيرها من المجالات السابق ذكرها، بحسب تعبيره.

ومن ثم، كان لزاما على الدولة توفير كليات متخصصة في تدريس المجالات السابقة لتأهيل الشباب إلى احتياجات سوق العمل، «التفوق والنجاح مش هيكون مقتصر على الطب والهندسة بس في مجالات كتير فرضتها التكنولوجيا علينا ولازم نتفوق فيها»، بحسب تعبير الاستشاري التعليمي والتربوي.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في 3 جامعات

توجد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في الجامعات الحكومية في منذ تنسيق الجامعات 2021، في 3 جامعات، وهي جامعة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، والكلية الكورية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في قويسنا بجامعة الدلتا التكنولوجية، بحسب الموقع الرسمي للتنسيق.

تخصصات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تتيح تلك الكليات دراسة تخصصات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول، وبرنامج تكنولوجيا نقل وإنتاج ومعالجة المنتجات البترولية.

إلى جانب إمكانية دراسة برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالتعاون مع شركة «أرثوميدكس» وهي أحد أكبر الشركات المتخصصة في الأطراف الصناعية في مصر.

وظائف تتيحها كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تتيح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لخريجيها العديد من فرص العمل، منها العمل في أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية المتجددة، أو العمل لدى شركات ومؤسسات إنشائية في مجال الطاقة.