مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.. التفاصيل والبرامج

يبحث الكثيرون عن مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وهي حتى الآن مثل العام الماضي، والكلية تابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة التي افتتحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة لكن النسبة الغالبة للدبلومات الفنية وبها مجموعة من البرامج المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.. تبدأ من 10 آلاف جنيه

وقال الدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، إن مصاريف الكلية 10000 جنيه لطلاب الفرقتين الأولى والثانية و12000 ألف جنيه لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة حتى الآن، موضحاً أنها تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال تدريبه خلال فترة الدراسة والإجازة الصيفية.

وأضاف «سالم» لـ«الوطن»، أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بها مجموعة مهمة من البرامج الدراسية وهي: «الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأوتوترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية»، موضحاً أن الطالب يختار البرنامج الذي يرغب الدراسة فيه بداية من أول التحاقه بالكلية.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل بعض برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وهي كالتالي:

برنامج الأوتوترونكس

- يقدم البرنامج مستوى عاليًا من الكفاءة للخريج وفقاً للمعايير القومية والدولية لتكنوولجيا السيارات ومزود بلمعارف والعلوم واكتساب أخلاقيات المهنة والتطوير المستمر في مجال تكنولوجيا السيارات، ويهدف تخصص هندسة الأوتوترونكس إلى إكساب الطالب المعرفة بالإنتاج والتطوير والتصنيع وإكسابه المهارة والقدرة على تحليل الأنظمة الميكانيكية في التصميم.

مجالات المقررات الدراسية

- كهرباء وإلكترونيات السيارات.

- ديناميكا السيارات.

- أنظمة أمان السيارات.

- تكنولوجيا شاسيه السيارات.

- إدارة وصيانة.

- تكنولوجيا تشخيص الأعطال.

- تكنولوجيا السيارات الكهربية والمهجنة.

-علوم أساسية باللغة الإنجليزية.

مجالات عمل الخريجين

- العمل في مجال تصميم أنواع معينة من المحركات والأجهزة والمعدات.

- العمل في مجالات الجودة والصيانة.

- العمل بشركات معنية بصيانة وتصنيع سيارات هايبرد «التي تعتمد على محركين للشحن كهرباء ووقود»، وكهربية.

- العمل في مجالات التكييف في قطاع الصناعة.

برنامج الميكاترونيكس

- الميكاترونيكس هو تخصص شامل للعلوم الهندسية الثلاثة «ميكانيكا وكهرباء وبرمجة» ويدرس خريج هذا التخصص العلوم الهندسية الثلاثة بتعمق شديد ليكون قادرًا على التعامل مع أي آلة واستيعاب كل مكوناتها ونظام تشغيلها بشكل كامل ويكون مدرب ومجهز للتعامل مع أية مشكلة قد تواجه الآلة باحترافية شديدة.

مجالات عمل الخريجين

- تخصص الميكاترونيكس له مكانة كبيرة في المصانع والشركات المختلفة حيث أنها تساهم بدوراً هام من استمرار عملية الإنتاج بصورة انسيابية، فيقوم تقني الميكاترونيكس بمتابعة أداء الماكينات وتصليح أي أعطال خطيرة بجانب دوره كحلقة وصل بين التخصصات الثلاثة وهي الكهرباء والبرمجة والميكانيكا.

قسم تكنولوجيا المعلومات

- يهتم قسم تكنولوجيا المعلومات بدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات سواء ما يتعلق بشبكات الحاسبات وأنواعها وإدارتها وبرمجتها وقواعد البيانات وتطوير البرمجيات وتأمين وسرية المعلومات والشبكات والأمن السيبراني.

أهداف القسم

- غرس المفاهيم والأسس الأساسية لأنظمة الاتصال والمعلومات لدى الطالب.

- إعداد الطلاب على استخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

- إكساب الطلاب المهارات الفنية والتكنولوجية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- تدريب الطلاب على تصميم وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.