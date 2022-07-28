كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف.. شروط القبول وبرامج الدراسة

بدأت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف، اختبارات القدرات للعام الدراسي 2022/ 2023 الخاصة بالقبول في الكلية، والتي أنشئت حديثا وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2019، وتمنح درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، كما تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

وتضم الكلية مجموعة من الأقسام المتميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل، وكذلك مجموعة من المعامل التي تتيح فرصة التدريب على التقنيات الحديثة أثناء فترة الدراسة، والتي تركز على الجانب العملي، ويمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات على الأقل 60% من البرنامج الدراسي.

اختبارات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف

من جانبه، أكد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية على توفير سبل الراحة للطلاب خلال إجراء اختبارات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ببني سويف، مع اتخاذ التدابير الوقائية، حيث تم قياس درجات الحرارة للطلاب المتقدمين، والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا الى أن عملية التسجيل لاختبارات القبول بالجامعة تتم إلكترونيًا عن طريق موقع مكتب التنسيق.

درجات علمية تمنحها الكلية المصرية الكورية

وتمنح كلية الصناعة والطاقة ببني سويف الدرجات العلمية الآتية:

1- الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا في التخصص بعد سنتين دراسيتين.

2- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص بعد اربع سنوات دراسية.

3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

4- الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخص.

وتضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية ثلاثة أقسام، وهي تكنولوجيا المعلومات، وقسم الصناعات التكنولوجية، وقسم تكنولوجيا الطاقة

برامج الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

1 ـ الميكاترونكس.

2 ـ برنامج تكنولوجيا المعلومات.

3 ـ برامج الاوتوترونكس.

4 ـ برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

شروط الالتحاق بالكلية المصرية الكورية

1ـ تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وما يعادلها من الشهادات الفنية.

2- شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها والوافدين.

3- شهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها.

4- شهادة الدبلوم المهني.