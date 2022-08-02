شاب يحاول إنهاء حياته بالمنوفية: أشعل النار في جسده وقفز من الطابق الثالث

شهدت مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، إقدام شاب على محاولة التخلص من حياته بسبب سوء حالته النفسية، حيث أشعل النيران في نفسه وقفز من الطابق الثالث، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة شبين الكوم لتلقي الرعاية الصحية في العناية المركزة، وحالته الصحية غير مطمئنة.

مصدر أمني يكشف التفاصيل

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاب يدعى «ك.ن»، وكان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، ونفت أسرته وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مبادرة للتوعية لمنع حالات الانتحار

ودشن عدد من الشباب حملات توعية حول محاولات الانتحار، مؤكدين أن الدوله تولي اهتمامًا كبيرًا لمنع وقوع حالات انتحار من خلال عيادات نفسية منتشرة في جميع المستشفيات بالمحافظات المختلفة.

وتؤكد «الوطن» أن الانتحار ليس حلا للمشاكل النفسية، وأن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.

مصرع شخصين في حادث باشمون

في سياق منفصل، شهد الطريق الإقليمي في مركز أشمون، مصرع شخصين في حادث تصادم، حيث جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، وانتقلت قوة أمنية إل مكان الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شخصين في حادث مروع علي الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.