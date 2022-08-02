مصرع شخصين في حادث مروع على الطريق الإقليمي في المنوفية

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية بالقرب من كارتة الخطاطبة، مصرع شخصين في حادث تصادم موره، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون لتلقي العلاج اللازم بعد الدفع بسيارات إسعاف، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أشمون العام

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز شرطة أشمون في مديرية أمن المنوفية، تبين مصرع «س.س» 23 عامًا مقيمة قرية الأطارشة التابعة لدائرة مركز الباجور، ووفاة «أ.ع» 18 عامًا، مقيم قرية الأطارشة، وجرى وضعهما في مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقع، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

قوات الأمن تنتقل إلى موقع الحادث

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفي المسال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شخصين في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقرب من كارتة الخطاطبة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة 16 شخصًا في حادث مروع بالسادات

يذكر أن طريق السادات بمحافظة المنوفية، شهد صباح أمس، حادث مروع تسبب في مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، إثر اصطدام بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، حيث تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.