مصرع ربة منزل بلدغة ثعبان في المنوفية

لقيت ربة منزل بمحافظة المنوفية مصرعها إثر إصابتها بلدغة ثعبان، حيث نُقلت إلى مستشفي قويسنا لتلقي العلاج وإنقاذ حياتها لكنها فارقت الحياة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

لدغة ثعبان تصيب ربة منزل

وبالانتقال والفحص من ضباط مركز شرطة قويسنا، تبين مصرع ربة منزل تدعى «م.ع» بلدغة ثعبان، مقيمة بقرية بني غريان في مركز قويسنا، وتبين أنها تبلغ من العمر 54 عاما، وأنها أصيبت بالتسمم بسبب لدغة ثعبان في يدها اليمنى أثناء عملها بالأرض الزراعية، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد استقبال مستشفي قويسنا ربة منزل مصابة بالتسمم إثر لدغة ثعبان، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذ حياتها، وحُرر محصر رقم 7648 إداري مركز قويسنا بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع شاب غرقا في ترعة بقويسنا

على صعيد آخر، شهدت قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا في المنوفية، مصرع شاب يبلغ من العمر 25 عاما غرقا في ترعه بالقرية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية من استخراج الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض علي جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.