مجاهد: سنتقدم لمجلس النواب بتعديلات على مواد «التعليم الفني»

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّه جرى استحدثت نحو 40 مهنة جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل، وهناك توجه لعمل مدارس فنية شاملة «الصناعي والتجاري والزراعي»، وسيتم التقديم في القريب العاجل لمجلس النواب لإجراء تعديلات على المواد الخاصة بالمدارس والتعليم الفني في قانون التعليم.

التعليم الفنى

وأضاف نائب وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي، أنّ نسبة عدد الطلاب الملتحقين بـ التعليم الفني من خريجي الشهادات الإعدادية تعتمد على التوزيع الجغرافي، ففي بعض المحافظات تصل نسبة الملتحقين بالمدارس الفنية إلى 70% منها على سبيل المثال أسوان، كما أنّ محافظات الصعيد معظمها تصل النسبة إلى 60%، وفي محافظات الدلتا مثل الشرقية والغربية والفيوم أكثر من 50%، لكن محافظات القاهرة الكبرى تصل النسبة إلى أقل من 50% لأن هذه المحافظات بها فرص عمل كثيرة.

10 جامعات تكنولوجية

وأوضح مجاهد، أنّه بداية من سبتمبر سيكون هناك 10 جامعات تكنولوجيا لاستيعاب طلاب التعليم الفني، لأن تخصصاتها موجودة في سوق العمل، حيث تستوعب 80% من طلاب التعليم الفني والنسبة المتبقية لخريجي الثانوى العام، قائلا: «مش صح إن اللي بيدخل التعليم الفني بيهرب من الثانوية العامة، وعدد الجامعات التكنولوجيا هيزيد لـ25 جامعة».