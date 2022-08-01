خطوات التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم في محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، عن خطوات التحويل من الأزهر إلى مدارس التربية والتعليم في محافظة الفيوم، والتي انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بشرط أن يكون سن الطالب المتقدم بأوراقه للتحويل مناسب مع سن القبول في المدرسة التي يرغب في التحويل إليها، ويتم إثبات ذلك بتقديم إفادة بسن القبول في المدرسة التي يرغب في الانتقال إليها.

خطوات التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم

ووضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عدة شروط وضوابط قبل أن يقوم ولي الأمر بخطوات التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم، حيث يقتصر التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم لطلاب مرحلة التعليم الأساسي فقط والتي تبدأ من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف الثالث الإعدادي.

أوراق التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم، التقدم بإفادة أو موافقة من المدرسة التي يرغب في تحويل أوراق ابنه أو ابنته من الأزهر لها بمناسبة سن الطالب للالتحاق بها، وذلك في كافة مراحل التعليم الأساسي التي تتضمن التحويل، ما عدا رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الذين لا يقبل التحويل منهما.

شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم

ووفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم، فيما يخص شروط التحويل من الأزهر إلى التربية والتعليم، فإنّه يجب أن يحصل ولي الأمر أولاً على موافقة من التربية والتعليم قبل التقدم بطلب التحويل، بالإضافة إلى موافقة الأزهر على نقل الطالب منها أيضاً.

التحويل من الأزهر الخاص للتعليم الرسمي

كما تضمنت الشروط، نجاح الطلاب الراغبين في التحويل من الأزهر الخاص أو النموذجي إلى مدارس التربية والتعليم الخاصة للغات، والرسمية للغات، والمتميزة للغات، في اختبار مادة اللغة الإنجليزية الأولى والثانية، كما أنّه يجب أن يقضي الطفل سنتين في مرحلة رياض الأطفال قبل أن يلتحق بالصف الأول الابتدائي بالتربية والتعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تقديم بيان حالة للطلاب يفيد نجاحه أو رسوبه، خصوصاً للطلاب المستفيدين من عامي الرسوب في الإعدادية الأزهرية، الذين يحصلون على الحق في الامتحان بالتربية والتعليم «منازل»، بعدما يقوم بتسليم الملف الخاص به من الأزهر الذي كان مقيداً فيه.