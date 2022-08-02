الذهب يستقر مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.. خبير يتوقع 1800 للأوقية

تخلى الذهب عن مكاسبه السابقة ليتداول تغيرًا طفيفًا يوم الثلاثاء حيث ارتفع الدولار الأمريكي، على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود أبقت السبائك بالقرب من ذروة 4 أسابيع.

استقرار أسعار الذهب

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1771.29 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 5 يوليو عند 1780.39 دولار في وقت سابق من الجلسة، وظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1787.10 دولار.

قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس، إنَّ رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى، وتراجع التضخم يجب أن يؤثر على الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدفوعة الفائدة، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع.

البيانات الاقتصادية

استفاد الذهب من مجموعة من البيانات الاقتصادية مؤخرًا، إذ أظهر مسح يوم الاثنين، أنَّ المصانع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عانت من أجل الزخم الشهر الماضي.

ارتفاع الذهب نحو 1800 دولار للأوقية

قال إدوارد مئير المحلل في «ED&F Man Capital Markets»: «يمكن أن يرتفع الذهب قليلاً نحو منتصف 1800 دولار لأن الدولار سيستمر في الضعف على مدار شهر أغسطس حيث بدأت الكثير من الأرقام الكلية في الولايات المتحدة تبدو أسوأ».

المؤشرات الاقتصادية الكلية

يراقب المستثمرون عن كثب المؤشرات الاقتصادية الكلية منذ أنَّ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنَّ القرارات بشأن المعدلات المستقبلية ستحدد من خلال البيانات الواردة.

عادةً ما تؤثر زيادات البنوك المركزية الكبرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع على جاذبية السبائك.

يراقب التجار أيضًا التصعيد المحتمل في التوتر بين الصين والولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تبدأ رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة إلى تايوان وسط اعتراضات من الصين.