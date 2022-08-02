سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في محلات الصاغة

تغير في أسعار الذهب خلال الساعات الماضية، حيث سجل ارتفاعا على مدار عدة أيام متتالية، لذا كثر البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء لمعرفة ما وصل إليه سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة، نظرا لتباين الأسعار في الأسواق العالمية.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه القراء بشكل مستمر، نرصد من خلال هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، ومختلف الأعيرة الأخرى في بداية المعاملات اليوم في البورصات وأسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1020 جنيهات للبيع، و1030 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، بين 874 جنيهًا، لعمليات البيع و883 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1166 جنيهًا للبيع، و1177 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس نحو 8240 جنيهًا للشراء، 8160 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، بين 1,165,714 جنيه لعمليات البيع، و1,177,143 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، نحو 1,082 جنيه، بما يعادل 57.02 دولار.

كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 811.40 جنيه وأصبح يعادل 42.77 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 946.65 جنيه أي ما يعادل 49.90 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب 7,573 جنيه، بما يعادل 399.17 دولار.