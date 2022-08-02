حالة الطقس غدا الأربعاء 3-8-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، موضحة أنّ طقس الغد سيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوبه.

حالة الطقس غدًا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1: 1:75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2 متر.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 3-8-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 3 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 20

سيوة 39 - 24

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 37 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34 - 19

الطور 36- 26

شرم الشيخ 39- 30

الغردقة 38 - 29

مرسى علم 37 - 30

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 26

الأقصر 42 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 37 - 28

حلايب 34 - 25

رأس حدربة 35 - 26