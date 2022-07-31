حالة الطقس غدا الإثنين 1-8-2022 في مصر.. شديد الحرارة على جميع الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، بخصوص توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 1 اغسطس الجاري، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومدن القناة، في حين يسود طقس رطب السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدًا الإثنين، تسجل اعتدالًا في درجات الحرارة خلال ساعات المساء، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة من السواحل الشمالية، وصولًا إلى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية على ساحل البحر المتوسط، مما يعمل على وجود ارتفاع في الأمواج تتراوح من 1.5 و2 متر.

وأضافت الأرصاد الجوية، بخصوص الظواهر الجوية المختلفة، أنه من المتوقع ظهور الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا الإثنين 1-8-2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 1 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 33 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 32 - 23

السلوم 33- 24

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 25

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 35- 24

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

إدفو 42- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 41- 22

شلاتين 41- 26

أبو رماد 39- 27

حلايب 36 - 26

رأس حدربة 36 - 26.