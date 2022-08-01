حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 في مصر.. شبورة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 2 أغسطس الجاري، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء يسودها عددًا من الظواهر الجوية من بينها ظهور الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط للرياح الشمالية الغربية على ساحل البحر المتوسط، مما يعمل على وجود ارتفاع في حركة الأمواج.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 2-8-2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 2 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 23

السلوم 32- 21

سيوة 38 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 37 - 27

كاترين 34- 19

الطور 37- 24

شرم الشيخ 40- 30

الغردقة 39 - 298

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 36 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 37 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 40- 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36- 27

حلايب 34 - 25

رأس حدربة 35 - 26.