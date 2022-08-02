عاجل.. الدول الصناعية السبع تدين استخدام روسيا للطاقة كأداة للضغط

أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع، قبل قليل، محاولة روسيا استخدام صادراتها من الطاقة، كسلاح وأداة ضغط سياسية، مؤكدة أنها ستتحرك بشكل منسق للتخفيف من تداعيات أزمة الطاقة، وفقًا لنبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مجموعة السبع تدين محاولة روسيا استخدام صادراتها من الطاقة كسلاح

وأضافت مجموعة السبع أنها ستقلل اعتمادها على الطاقة النووية المدنية الروسية، كما أنها ستبحث مجموعة إجراءات لمنع استفادة الدولة الروسية من حربها التي وصفتها بالعدوانية، وفقا لقناة «العربية».

مجموعة السبع: روسيا ليست مُوردا موثوقًا للطاقة

وأكدت مجموعة السبع، أن روسيا ليست موردا موثوقا للطاقة، قائلة: «سنعمل بشكل متحد على تقليل وتخفيف ضرر تذبذب إمدادات الغاز الروسي لأوروبا».