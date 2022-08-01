أمريكا: روسيا تسيطر على منشآت نووية بأوكرانيا.. وتطلق صواريخ بالقرب من أخرى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن روسيا سيطرت على منشآت نووية في أوكرانيا بما يمثل تهديدا دوليا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وأضاف بلينكن أن روسيا تطلق صواريخ من مواقع قريبة من منشآت نووية في أوكرانيا.

إيران وكوريا الشمالية تفرضان تحديات على صعيد منع الانتشار النووي

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تعزيز معاهدة منع الانتشار النووي، منوها بأن إيران وكوريا الشمالية تفرضان تحديات على صعيد منع الانتشار النووي.

زيارة بيلوسي لتايوان

وبشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، قال بلينكن، إنه على بكين التصرف بمسؤولية وعدم الانخراط في أعمال تصعيدية ردا على الزيارة، منوها بأن بيلوسي لها حرية اتخاذ قرار زيارة تايوان من عدمه.