الاكتئاب يدفع فتاة للتخلص من حياتها بحبة حفظ الغلال في أكتوبر

تخلصت فتاة من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال بمدينة أكتوبر، وكشفت تحريات ضباط المباحث أن الفتاة كانت تعاني من الاكتئاب، مما دفعها للتخلص من حياتها داخل منزل أسرتها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

تعاني من الاكتئاب

تلقى العميد عمرو البرعى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا بانتحار فتاة داخل مسكن أسرتها بمدينة أكتوبر، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة فتاة تبين أنها تخلصت من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال لمعاناتها من الاكتئاب.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ

في سياق متصل، شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.