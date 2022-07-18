فتاة تتخلص من حياتها بتناول حبة الغلة السامة في بني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة إقدام فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، على التخلص من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي وجرى إيداعها لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

بلاغ بوصول فتاة لمستشفى الفشن جثة هامدة

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، جنوب المحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، جثة هامدة، وإدعاء أهليتها تناولها حبة حفظ الغلال السامة، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

التحريات الأولية: الفتاة تناولت حبة الغلال السامة

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن «ولاء. س.ف»، 17 عامًا، مقيمة قرية كوم الرمل، مركز الفشن، أقدمت على التخلص من حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، إلا أنه تبين وفاتها قبل وصولها المستشفى، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وإتخاذ الإجراءت الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإستدعاء مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وبيان سبب الوفاة الظاهري، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.