مصرع طفلة على يد والديها في بولاق الدكرور.. «كانت بتعيط كتير»

لقيت طفلة مصرعها في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، عقب تعدي والديها عليها بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها.

وكشفت تحريات رجال المباحث، إن المتهمين «عاطل وزوجته»، اعتديا على الطفلة بالضرب نتيجة بكائها المستمر، لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ بمصرع طفلة وتورط والديها

تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بمقتل طفلة وتورط والديها في ارتكاب الجريمة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت التحريات إن والدي الطفلة اعتديا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، نتيجة البكاء المستمر.

التصريح بدفن جثة الطفلة بعد التشريح

وبضبط المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.