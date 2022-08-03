بسمة نبيل تكشف عن أصعب مشاهدها خلال مشوارها الفني: كنت بمثل وأنا حامل

كشفت الفنانة الشابة بسمة نبيل عن أصعب مشاهدها خلال مشوارها الفني، وذلك خلال مسلسلها الأخير «تحقيق»، وهو آخر أعمالها الفنية التي قدمتها خلال الشهور الماضية، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

جسدت الفنانة بسمة نبيل دور أم تعاني من مشكلات نفسية، وتحاول باستمرار أن تعرض نجلها للأذية، ولكنها تتغلب على شعورها بعد عدّة محاولات .

بسمة نبيل تكشف أصعب مشاهدها في مسلسل تحقيق

وقالت بسمة نبيل لـ «الوطن»، «يعتبر مسلسل تحقيق من أصعب المشاهد التي جسدتها خلال مشواري الفني، خاصة أنني كنت حاملا في طفلي الصغير حورس، والمسلسل يعتمد بصورة كبيرة على الحالة النفسية التي أصُيبت بها الأم، وتحاول في مقاومة ذاتها من أذيته».

ردود فعل الجمهور على مسلسل تحقيق

وعبرت بسمة نبيل عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور على دورها، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع كل هذا رد الفعل على دورها، خاصة أنه دور مختلف عما قدمته من قبل خلال مشوارها الفني .

أحداث مسلسل «تحقيق»

وتدور أحداث مسلسل «تحقيق»، التي تشارك فيه الفنانة بسمة نبيل، حول رواية تحقيق، في جو مليء بالغموض، حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين، لكي يرتكبوا مجموعة من الجرائم حتى يحققوا توازنا عادلا في حياتهم.

ويقع على القارئ مهمة التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمسة، ومن ثم يبدأ فك الرموز والأسرار، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

فريق عمل مسلسل «تحقيق»

المسلسل مكون من 13 حلقة، يشارك في تقديم مسلسل «تحقيق»، بجانب بسمة نبيل، كل من: «أحمد مالك، وتارا عماد، خالد أنور، هدى المفتي، طارق عبد العزيز، علي قاسم»، وغيرهم من الفنانين، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي، ويتألف من 13 حلقة، كما يتم عرضه على منصة «WATCH IT» الإلكترونية.

محطات في حياة بسمة نبيل

فنانة شابة، استطاعت أن تدخل عالم الفن من خلال التليفزيون، إذ قدمت عددًا من المسلسلات الناجحة مع كبار نجوم الفن.

ومن أشهر أعمالها في الدراما، مسلسلات: «هجمة مرتدة»، «القمر آخر الدنيا»، و«الآنسة فرح 3»، وغيرها من المسلسلات.