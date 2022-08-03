سوق سيارات الحوادث يشهد رواجا.. وخبير مثمن: «العربيات لُقطة»

يشهد سوق السيارات سواء الحديثة أو المستعملة تغيرات جديدة، وبدأ المواطنون بالبحث عن طرق جديدة لشراء السيارات موديلات الزيرو فلجاو إلى سوق سيارات الحوادث، والتي يتم بيعها في مزاد علني يبدأ من 10 آلاف جنيه للمزاد على السيارة، وقال أحمد سيد توفيق الخبير المثمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مزاد السيارات الحوادث ازدهر خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب سعر السيارة في المزاد الذي يختلف عن سعر السيارة في السوق المحلي ما يقرب من 50 إلى 100 ألف جنيه.

الإعلان عن مزادات لسيارات الحوادث

وتابع الخبير المثمن تصريحاته لـ«الوطن» بأن شركات التأمين على السيارات تعلن عن مزادات لسيارات الحوادث يجوز ترخيصها وإعادة بيعها في السوق عن طريق المزايدة العلنية، وذلك بالتداول في مكان رسمي بأحد القطاعات الحكومية.

وأوضح أحمد سيد، الخبير المثمن، أن العميل يشتري كراسة الشروط وقيمتها 100 جنيه ثم يتوجه إلى مخزن الشركة لمعاينة السيارة قبل الشراء، وعند دخول المزاد يتم دفع مبلغ تأميني قيمته 20 ألف جنيه وإذا نجح العميل في الفوز بالسيارة يتم دفع مبلغ 50 % من قيمة السيارة وخلال 15 يوما يستلم السيارة، ويدفع باقي قيمة الثمن والأوراق.

وأكد الخبير المثمن أن شركة بيت التأمين المصري السعودي، أعلنت مزادا علنيا لبيع سيارات ملاكي ونقل وميكروباص والمزاد به أنواع ميتسوبيشي اكليبس وجلوري واوبل استرا وشيفرولية وهيونداي اكسنت وتوسان ورينو لوجان وتوسان وفيات تيبو ونيسان صني وشيري تيجو وبيجو 301 من موديلات 2007 إلى 2022 وجميعها قابلة للترخيص، معتبرا هذه السيارات «لُقطة».

سوق السيارات الزيرو يواجه حالة من الركود التضخمي

ومن ناحية أخرى قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات سابق، إن سوق السيارات الزيرو يواجه حالة من الركود التضخمي نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، وأدى ذلك إلى قلة الإقبال على شراء السيارات المستعملة والزيرو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.