مزاد علني لبيع «سيارات الحوادث».. خبير مثمن يكشف التفاصيل

يتجه سوق السيارات الآن إلى «ترند جديد»، وهو«سيارات الحوادث» التى يتم إخراجها من ضمان شركات التأمين، ويعاد بيعها فى مزادات علنية، حيث ازدهر سوق سيارات الحوادث خلال الفترة الماضية، خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، واتجه التجار إلى العمل فيه.

وقال أحمد سيد الخبير المثمن، فى تصرحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق سيارات الحوادث هو فرصة لخلق فرص العمل، سواء تجارياً، أو لإقتناء سيارة جديدة، أو العمل كسمكري، وميكانيكي، فهي منظومة جيدة للاستثمار لكل من يدخل سوق سيارات حوادث.

مزادات سيارات الحوادث

وأكد الخبير لـ«الوطن» أن مزادات سيارات الحوادث، توفر مبلغا ماليا، ما يقرب من 50 إلى 100 ألف جنيه في سعر السيارة الحديثة، لأنه يضم سيارات موديلات حديثة تبدأ من 2015 إلى موديلات 2022، وجميع أنواع السيارات ألماني، ياباني، كوري، صيني، ويتم بيع السيارات في مزاد علني، عن طريق كراسة شروط لا تتجاوز سعرها 100 جنيه، ويتم دخول المزاد، بدفع مبلغ تأميني قيمته 20 ألف جنيه، يتم استرداده فى حالة عدم شراء سيارة، وإذا تم الحصول على سيارة للعميل فى المزاد، يتم دفع قيمة 50% من قيمة السيارة.

مزادات السيارات

وأشار إلى أنه يتم إنهاء الإجراءات خلال 15 إلى 30 يوما، بدفع قيمة السيارة بالكامل، بالإضافة إلى قيمة الضريبة، ومحدد 11% من قيمة المبلغ الذي يتم شرائه من السيارة.

وأكد أن شركات التأمين، منها «وثائق والبيت المصري السعودي»، أعلنت عن مزادات في جلسة يوم الإثنين المقبل 31 يناير 2022، وخلالها سيتم بيع سيارات بي ام دابليو وسيارات تويوتا كورلا موديلا 2021، وسيارات أم جي، وهيونداي، وسيارات نقل وربع نقل «دبابة».

يذكر أن جميع شركات تأمين السيارات، بدأت الإعلان عن بيع سيارات الحوادث، بعد إخراجها من الضمان، عن طريق مزادات علنية، وأن جميع السيارات تكون صالحة للترخيص والإصلاح.