«توسان وسوزوكي وفيات» 2021 بمزاد سيارات الحوادث في 28 فبراير

شهد سوق السيارات، خلال الفترة الماضية، تذبذبًا في الأسعار بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق وتخفيض الإنتاج في صناعة السيارات؛ ما أدى إلى ظهور سوق سيارات الحوادث بمصر، الذي يجمع بين سيارات الحوادث موديلات حديثة وأخرى قديمة، بالإضافة إلى بعض السيارات التي تُباع في مزاد علني.

في هذا الصدد، قال أحمد سيد، الخبير المثمن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات التي تباع داخل مزادات شركات التأمين ثمنها أقل، مقارنة بنظيرتها التي تباع في سوق المستعمل وسوق السيارات كسر الزيرو، موضحًا أنه من الممكن أن يصل فرق السعر بين السيارات إلى 100 ألف جنيه، وكل سيارة على حسب حالتها وثمنها الأصلي، والتي من بينها «مرسيدس وبي ام دابليو».

مزادات سيارات الحوادث والشركات

وأكد الخبير المثمن، أن سوق السيارات في الفترة الأخيرة، ظهر فيه فعاليات لمزادات كثيرة لبيع سيارات الجمارك المصرية، بجانب مزادات سيارات الحوادث والشركات، ومن بين هذه الفعاليات مزاد شركات «وثائق للتأمين، وبيت التأمين السعودي، ومصر للتأمين».

وأوضح «سيد»، أن شركة وثاق للتأمين، أعلنت عن مزاد لسيارات الحوادث، يوم 28 فبراير الجاري، لافتًا إلى أن المزاد يشمل سيارات ملاكي ونقل حوادث مختلفة سارية الترخيص وحديثة و«كسر زيرو»، والتي من بينها «هيونداي توسان موديل 2021، والنترا اتش دي، ورينو، وفيات تيبو»، وسيجرى معاينة تلك السيارات بمخزن الشركة.

100 جنيه.. ثمن كراسة الشروط

وأشار إلى أن عملية البيع للسيارات في مزاد سيارات الحوادث، يتمّ بواقع سيارة بسيارة وبدون سجل تجاري، ويتم شراء كراسة الشروط الي تبلغ قيمتها 100 جنيه من الشركة المعلنة، بالإضافة إلى دفع قيمة تأمين دخول المزاد بواقع 20 ألف جنيه، تُدفع يوم جلسة المزاد، وتُسترد إذا لم يتم الحصول على سيارة في المزاد.