ميكانيكي ينتحر شنقا بعد مغادرة زوجته المنزل بسبب خلافات بينهما في أوسيم

أقدم ميكانيكي على شنق نفسه داخل شقته في منطقة أوسيم بالجيزة، وعُثر على جثته في حالة تعفن، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات مع زوجته، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغاً بالواقعة

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية، ببشتيل، وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة في الطابق الرابع، وعثر على جثة قاطنها ميكانيكي، يبلغ من العمر 37 سنة، منتحر بحبل معلق بالسقف.

سبب تخلص الميكانيكي من حياته

بسؤال شقيق المجني عليه، قرر أنه يمر بحال نفسية سيئة، بسبب خلافات زوجية قامت على إثرها الزوجة بترك المسكن من 20 يوما، مما دفعه لإنهاء حياته بالانتحار بشنق نفسه.

وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، حيث تجري تحقيقات في الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.