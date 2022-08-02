أنباء عن دخول طائرة «بيلوسي» تايوان.. وبكين: «تشكل خطرا على سيادة الصين»

بثت شبكة «سكاي نيوز عربية» نبأ عاجل، بدخول الطائرة التي يحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مجال تايوان الجوي.

وقالت بكين، إن زيارة «بيلوسي» تقوض بشكل كبير سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

ووفقا لموقع «فلايت رادار 24»، تهبط طائرة «بيلوسي» في الخامسة و45 دقيقة بتوقيت موسكو.

التهديدات الصينية لأمريكا

وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى، التي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أمريكا باستقلالية تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد، فيما شددت واشنطن على أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي من حقها أن تجري الزيارة في حال أرادت ذلك، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

القوات الصينية تتحرك بالقرب من تايوان

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحركا لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.