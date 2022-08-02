تايوان ترفع مستوى الإنذار القتالي.. وبكين تحذر من زيارة «بيلوسي»

رفعت وزارة الدفاع التايوانية، مستوى الإنذار القتالي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء حتى ظهر الخميس المقبل، فيما قالت وكالة «رويترز»، للأنباء، إن طائرات صينية عسكرية، حلقت صباح اليوم، قرب مضيق تايوان، مشيرة إلى أن مدمرات صينية تتأهب بالقرب من الحدود البحرية لتايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى سنغافورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، في مستهل جولتها الآسيوية، وتوقع مسؤول أمريكي، وصول «نانسي بيلوسي»، إلى مدينة تايوان اليوم، الثلاثاء، فيما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن خطط بيلوسي لزيارة تايوان، لا تشير إلى تغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجزيرة، مضيفا إن بلاده غير مهتمة بتصعيد التوتر مع «بكين»، بسبب الزيارة.

مشاركة 36 سفينة حربية أمريكية في مناورات بالمحيط الهادئ

وفي وقت سابق، قال كيربي، إن بيلوسي لم تؤكد حتى الآن خطط سفرها لتايوان، موضحًا أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية، مشيرًا إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي هي من تقرر زيارة تايوان من عدمه.

وقالت مصادر أمريكية، إنّ حاملة طائرات و3 غواصات و36 سفينة حربية أمريكية ستشارك بمناورات في المحيط الهادئ، فيما أعلنت «بكين» عن مناورات بالذخيرة الحية تزامنا مع زيارة بيلوسي لتايوان.

كيربي: «واشنطن» ستواصل دعم تايوان

وأوضح كيربي، أن بلاده تسعى جاهدة لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة تفضل حل جميع الخلافات حول تايوان بالطرق الدبلوماسية، وستواصل «واشنطن»، دعم تايوان.

بلينكن: الصين عليها التصرف بمسؤولية

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي سابق، أن على الصين التصرف بمسؤولية وعدم الانخراط في أعمال تصعيدية ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب لها حرية اتخاذ قرار زيارة الجزيرة من عدمه.

وكان مندوب الصين الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، «تشانج جون»، قال في وقت سابق، إن زيارة بيلوسي لتايوان إن تمت، ستقوض العلاقات بين بلاده وواشنطن، مؤكدا أنه ينبغي أن تتفهم الولايات المتحدة الأمريكية عواقب الخطوة.

بكين: قضية وحدة الأراضي خط أحمر

وشدد على أن قضية وحدة الأراضي خط أحمر، ولن تسمح العاصمة الصينية لأحد بتجاوز الخط، مضيفا أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وتابع جون قائلا، إن بلاده تعارض بشدة أي نزعات انفصالية في تايوان، والتدخل في شؤون الصين.