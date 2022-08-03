الحكومة تشجع إقامة سوق اليوم الواحد بالقرى لتوفير السلع بسعر مخفض

أوصت اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة بالاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل القرى فى التوسع لإقامة أسواق اليوم الواحد داخل القرى حيث توجد أكثر من 4700 قرية على مستوى الجمهورية بهدف توفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهلهم خلال الفترة المقبلة ومواجهة أي تلاعب.

مواجهة الأسواق العشوائية

واكدت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها إلى أنه جار العمل على مواجهة ظاهرة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية أو العمل على تطويرها وجار حاليا العمل على تطوير عدد كبير من الأسواق بالمحافظات من أجل خدمة افضل للمواطنين حيث تساهم الأسواق فى الحد من اى محاولات لاحتكار السلع والبضائع وتعمل على توفيرها بسعر مناسب وتنافسى بين التجار مما يصب فى مصلحة المواطنين لتوفير كل احتياجاته من السلع ومواجهة اى ارتفاع فى السلع .

توفير معارض للسلع بكل المحافظات

واوضحت وزارة التنمية المحلية أنه سيتم نشر معارض للسلع بكل المحافظات وأسواق بالتنسيق مع الغرف التجارية ومنها أسواق جملة ونصف جملة لمواجهة اى جشع فى الأسعار، فضلا عن استمرار دعم وتشجيع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لكل مبادرات المجتمع المدنى والتجار لخفض الأسعار والتأكيد على جودة المنتجات والسلع وتوفيرها للمواطنين .

دعم المشروعات الصغيرة

كما وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،باستمرار دعم إقامة المشروعات الصغيرة للشباب والمرأة المعيلة وذوى القدرات الخاصة بتوفير تمويل لتلك المشروعات من خلال برنامج مشروعك أو صندوق التنمية المحلية ،بهدف تحسين دخول تلك الأسر وتوفير فرص عمل ،مع التوجيه للوحدات المحلية بتيسيير إجراءات الحصول على قرض بفائدة بسيطة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقترض من صندوق التنمية المحلية .