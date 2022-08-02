رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل تايوان

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى مطار تايوان، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة العربية.

وصول طائرة بيلوسي إلى تايوان

وقالت بكين، إن زيارة «بيلوسي» تقوض بشكل خطير سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

التهديدات الصينية لأمريكا

وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى، التي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أمريكا باستقلالية تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد، فيما شددت واشنطن على أن رئيسة مجلس النواب الأميركي من حقها أن تجري الزيارة في حال أرادت ذلك، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية»